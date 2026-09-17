Jökull segir umræðuna í Garðabæ hafa orðið óeðlilega - „Með 40 stiga hita og dældi í mig verkjalyfum“

Jökull Elísabetarson, sem var rekinn úr starfi þjálfara Stjörnunnar í sumar, rifjaði upp erfiðan kafla frá upphafi tímabilsins í Chess After Dark.
Jökull ræddi þar meðal annars 4-0 tap Stjörnunnar gegn KR í Lengjubikarnum og umræðuna sem fór af stað í kjölfarið.
„Já, þetta kom mjög á óvart. Mér fannst umræðan óeðlileg,“ sagði Jökull.
Hann upplýsti jafnframt að hann hefði verið mjög veikur á meðan leiknum stóð. „Ég var sjálfur fárveikur á meðan þessum leik stóð. Var með 40 stiga hita og dældi í mig verkjalyfum. Var þarna en orkustigið mitt var ekki að hjálpa liðinu. Það hafði áhrif á það hvernig leikurinn fór.“
Jökull segir umræðuna hafa verið sérstaklega óvænta þar sem Stjarnan hafði fram að því bæði unnið leiki og spilað vel.
„Það er óhætt að segja að þetta hafi verið óeðlileg umræða um leik í Lengjubikar. Við vorum ekki bara búnir að vinna alla leiki heldur líka spila vel. Þetta var mjög sérstakt, þetta fór í einhverja furðulega mikla umræðu.“
Daginn eftir var haldinn svokallaður súpufundur með stuðningsmönnum þar sem óánægjan kom skýrt fram. Jökull var enn veikur og gat ekki mætt.
„Það var verra. Ég var eins á mánudeginum þegar það var súpufundur með stuðningsmönnum. Þar voru nokkrir mjög ósáttir. Það var vont að vera ekki þar og taka hitann af því og ræða þetta.“
Hann segir tapið hafa staðfest tilfinningu sem hann hafði þegar fengið um að tímabilið yrði krefjandi. „Ég var búinn að átta mig á því að þetta yrði erfitt tímabil. Alls konar ástæður sem maður fer ekki út í. Þetta sýndi manni í raun svart á hvítu að það var eitthvað að krauma.“
Jökull viðurkennir þó að frammistaðan gegn KR hafi verið langt frá því sem stuðningsmenn Stjörnunnar áttu rétt á að sjá.
„Við vorum orkulausir og flatir, engin ástríða. Það er ekkert sem pirrar stuðningsmenn meira en að finna þetta frá liðinu.“
Hann segir skilaboðin innan hópsins eftir leik hafa verið skýr. „Við fáum ekkert gefins, hvorki frá stuðningsmönnum né öðrum. Við verðum að vinna okkur inn áhuga þeirra og stuðning.“