Hugo Viana ræðir um kaup City í sumar - Mjög sáttur og segir þá henta Enzo

Hugo Viana, yfirmaður knattspyrnumála hjá Manchester City, segir félagið mjög ánægt með viðskiptin í sumar.
City fékk meðal annars Elliot Anderson og Enzo Fernandez fyrir háar fjárhæðir en Rodri og Bernardo Silva voru á meðal þeirra sem yfirgáfu félagið.
„Við erum mjög ánægðir með gluggann,“ sagði Viana við miðla félagsins.
Hann sagði sumarið hafa verið óvenjulegt vegna nýs knattspyrnustjóra og HM, en mikilvægt hefði verið að halda ró sinni og fylgja áætlun félagsins.
„Við teljum að við höfum keypt leikmenn sem passa vel við leikstíl Enzo,“ sagði Viana.
Hann lagði þó áherslu á að gefa bæði nýjum leikmönnum og stjóranum tíma til að innleiða hugmyndir sínar. Viana sagði hópinn einnig mjög ungan og að félagið hefði horft til framtíðar við leikmannakaupin.
„Við fengum leikmenn sem við teljum mikilvæga fyrir þetta tímabil og næstu þrjú, fjögur eða fimm ár.“