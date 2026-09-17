Hafnaði rosalegum fjárhæðum í fjarlægu landi - Er að semja á Spáni

Anthony Martial er sagður vera í langt komnum viðræðum við Malaga um að ganga til liðs við spænska félagið.
Frakkinn, sem er 30 ára, hefur verið án félags síðan samningi hans við Monterrey í Mexíkó var rift í júní. Þar skoraði hann aðeins eitt mark í 20 leikjum eftir að hafa áður leikið með AEK Aþenu.
Samkvæmt Foot Mercato hafnaði Martial tilboðum frá tveimur félögum í Ligue 1 í sumar þar sem hann fékk ekki nægar tryggingar fyrir reglulegum spilatíma.
Hann er einnig sagður hafa hafnað gríðarlega ábatasömu tilboði frá Al-Ittihad Tripoli í Líbíu. Þar átti honum að hafa boðist tíu milljón evra nettólaun yfir tvö ár auk fimm milljón evra undirskriftarbónusar.
Martial virðist því setja íþróttalega þætti ofar peningum og er nú sagður vilja endurvekja feril sinn í Evrópu.
Malaga, sem leikur í La Liga eftir að hafa unnið sér inn sæti þar á síðustu leiktíð, er sagt vonast til að ganga frá samningi við Martial á næstu dögum.