Garnacho mættur í holu hjá Aston Villa - Ummæli Emery vekja athygli

Unai Emery, knattspyrnustjóri Aston Villa, segir Alejandro Garnacho enn vera á eftir samherjum sínum þegar kemur að leikformi.
Garnacho sat allan 3-1 sigur Villa gegn Coventry í deildabikarnum á varamannabekknum og var það þriðji leikurinn í röð sem hann fékk engar mínútur.
Argentínumaðurinn gekk til liðs við Villa á láni frá Chelsea í sumar, en samningurinn inniheldur skilyrta kaupskyldu upp á 42,5 milljónir punda.
„Hann þarf bara að halda áfram að vinna. Vinna, vinna, æfa og vinna,“ sagði Emery eftir leik.
„Þegar hann fær mínútur þarf hann að reyna að spila vel. Hann er að taka framförum en við erum með leikmenn á undan honum núna.“
Garnacho hefur aðeins leikið 31 mínútu á tímabilinu og undirbúningstímabil hans raskaðist vegna meiðsla í andliti.
Emery nefndi George Hemmings, Alysson og Ibrahim Mbaye sem leikmenn sem væru að standa sig vel og veita Garnacho harða samkeppni um sæti.