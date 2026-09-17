Friðþjófur öskureiður eftir mistök KSÍ í vikunni: Eysteinn svarar - „Starfsfólki líður ekki vel“

Friðþjófur Helgi Karlsson gagnrýnir KSÍ harðlega eftir að 2. flokkur kvenna hjá FH tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn án þess að fulltrúi sambandsins væri á staðnum með bikar eða verðlaunapeninga.
FH vann 12-3 stórsigur í Kópavogi í fyrrakvöld og nægði liðinu sigur eða jafntefli til að tryggja titilinn.
Friðþjófur segir að stundin þegar lokaflautið gellur og liðið fær að lyfta bikarnum sé uppskera eftir mikla vinnu og fórnir en sú stund hafi verið tekin af leikmönnum FH.
„Þrátt fyrir að KSÍ hafi vitað nákvæmlega hvað var undir mætti enginn fulltrúi frá sambandinu á svæðið. Enginn bikar, engir verðlaunapeningar, engin umgjörð,“ skrifaði Friðþjófur.
Hann velti jafnframt fyrir sér hvort mistökin tengdust viðhorfi til kvennaknattspyrnunnar og spurði hvort slíkt hefði gerst hjá strákum.
Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, svaraði færslunni og viðurkenndi mistök.
„Hér voru klárlega gerð mistök í öllu atinu sem fylgir úrslitaleikjunum í öllum flokkum og starfsfólki hér innandyra líður ekki vel yfir því,“ skrifaði Eysteinn.
Hann sagði afsökunarbeiðni hafa borist formanni knattspyrnudeildar FH og þjálfara liðsins innan við klukkustund eftir leik.
KSÍ ætlar að leiðrétta mistökin strax og biðjast afsökunar í eigin persónu.
„Mistökin hafa verið gerð og því miður verður þeim ekki breytt, en við getum lært af þessu og það verður gert,“ sagði Eysteinn.