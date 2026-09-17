Carrick tekur fullan þátt í að reyna að tala JJ Gabriel til

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, tekur nú þátt í viðræðum um framtíð hins 15 ára gamla JJ Gabriel hjá félaginu.
Samkvæmt Telegraph er Carrick að vinna í málinu eftir að mikil umræða hefur skapast um stöðu Gabriel og mögulega brottför hans frá Old Trafford.?
15 ára drengurinn hefur óskað eftir því að fara og öll stærstu félög Evrópu vilja fá hann.
Carrick hefur hvatt menn til að fara varlega í umræðunni og lagt áherslu á að velferð og líðan leikmannsins verði að vera í forgrunni.
Gabriel er einn efnilegasti leikmaður akademíu United og hefur vakið mikla athygli þrátt fyrir ungan aldur.
Framtíð hans hjá félaginu hefur verið mikið til umræðu síðustu daga og United vill nú finna lausn sem verndar bæði hagsmuni félagsins og leikmannsins sjálfs.