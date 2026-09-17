Carragher segir frá skilaboðum sem hann fékk frá Messi - Voru ekki falleg

Jamie Carragher hefur rifjað upp skemmtileg samskipti sín við Lionel Messi eftir að hafa gagnrýnt PSG á sínum tíma.
Carragher sagði í viðtali við SPORTbible að hann hefði haldið því fram í sjónvarpi að PSG ætti litla möguleika á að vinna Meistaradeildina með Messi, Kylian Mbappe og Neymar alla saman í liðinu.
Messi var greinilega ekki hrifinn af þeirri skoðun og sendi Carragher skilaboð á samfélagsmiðlum.
„Hann sendi mér nokkur skilaboð á spænsku sem ég lét þýða. Í grunninn kallaði hann mig asna,“ sagði Carragher.
Fyrrum varnarmaður Liverpool tók því þó létt.
„Það var alveg sanngjarnt fyrst þetta kom frá honum. Ef einhver á að senda þér skilaboð vegna þess að hann er ósáttur, þá er fínt að það sé mögulega besti leikmaður allra tíma.“
Carragher greindi einnig frá því að kvöldið eftir hafi Messi unnið Gullboltann. „Ég sendi honum þá hamingjuóskir. Hann svaraði mér aldrei.“
Carragher hefur lengi verið þekktur fyrir beinskeyttar skoðanir sínar sem sparkspekingur hjá Sky Sports og virðist þetta vera eitt eftirminnilegasta viðbragðið sem hann hefur fengið frá leikmanni.