Blaðamaður Morgunblaðsins hefur fengið nóg - „Vona að dvöl hans verði ekki mikið lengri“

Jökull Þorkelsson, blaðamaður Morgunblaðsins, fer hörðum orðum um Viktor Gyökeres í pistli sínum og segir sænska framherjann hafa farið afar illa af stað með Arsenal á tímabilinu.
Gyökeres hefur lítið komið við sögu þrátt fyrir að Arsenal hafi unnið alla sjö keppnisleiki sína til þessa. Hann hefur aðeins byrjað tvo leiki og hvorki skorað né lagt upp í fimm leikjum.
Jökull bendir á að Svíinn hafi átt erfitt uppdráttar bæði gegn Napoli í Meistaradeildinni og Ipswich í deildabikarnum.
„Hann hefur í raun ekki verið nálægt því í neinum þeirra,“ skrifar Jökull og gagnrýnir jafnframt boltameðferð hans og frammistöðu í einvígjum gegn varnarmönnum.
Gyökeres kom til Arsenal frá Sporting síðasta sumar fyrir háa fjárhæð og skoraði 21 mark í 55 leikjum á sínu fyrsta tímabili hjá félaginu. Þar áður hafði hann skorað 54 mörk í 52 leikjum fyrir Sporting.
Jökull segir þó að hann sé ekki sannfærður. „Mér finnst, sem stuðningsmanni Arsenal, hann ekki næstum því nógu góður fyrir liðið og vona að dvöl hans hjá félaginu verði ekki mikið lengri en út þetta tímabil.“