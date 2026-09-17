Biður Ruben Amorim um að fara að halda kjafti

Ruben Amorim, fyrrverandi stjóri Manchester United, hefur verið hvattur til að draga úr yfirlýsingum sínum eftir 2-0 tap AC Milan gegn Benfica í Evrópudeildinni.
Amorim hefur farið ágætlega af stað með Milan í Serie A og liðið er taplaust eftir fyrstu fjóra deildarleikina. Tap gegn Benfica vakti þó spurningar um stöðu liðsins og aðferðir Portúgalans.
Adam Summerton, lýsandi hjá TNT Sports, var lítt hrifinn af ummælum Amorim eftir leikinn.
„Eitt það besta sem Ruben Amorim gæti gert núna er að hætta að tala. Hann segir allt of mikið,“ skrifaði Summerton á X.
Amorim var meðal annars spurður hvort leikmannahópur Milan hentaði ekki nægilega vel fyrir ákafan leikstíl hans.
„Ég held að þú hafir að einhverju leyti rétt fyrir þér. Hjá Manchester United og Milan er pressan mikil og fólk vill sjá árangur strax,“ sagði Amorim.
Hann viðurkenndi jafnframt að verkefnið gæti tekið tíma.
„Ég veit að þetta tekur tíma en ég veit líka að pressan er mikil. Ef ég þarf einhvern tímann að mistakast þá vil ég mistakast stórt.“
Amorim sagðist þó fá von frá því að leikmennirnir hlustuðu á það sem hann væri að reyna að innleiða.