Áhugaverðir þættir að koma út: Fékk að heyra það eftir djamm - Segist þekkja hundakofann

Wayne Rooney og eiginkona hans Coleen hleypa áhorfendum inn í fjölskyldulíf sitt í nýrri Disney+ þáttaröð, The Real Rooneys, sem hefur göngu sína 24. september.
Í stiklu úr þáttunum sést Coleen meðal annars skamma Rooney í fríi eftir að hann hafði verið lengi úti með vinum.
„Þetta á að vera fjölskyldufrí. Þú getur ekki haldið áfram að gera þetta,“ segir Coleen við hann.
Rooney tekur gagnrýninni með húmor og grínast síðar með að hann sé kominn á „þriðju bókina“ af svokölluðum hundakofahandbókum vegna drykkju og hegðunar sinnar í gegnum tíðina.
Hjónin, sem bæði eru fertug, búa í Cheshire ásamt fjórum sonum sínum, Kai, Klay, Kit og Cass.
Þættirnir fjalla einnig um breytt hlutverk innan fjölskyldunnar. Coleen segir að dómsmálið gegn Rebekah Vardy og þátttaka hennar í I’m A Celebrity hafi opnað margar dyr og að hún sé nú farin aftur til vinnu, á meðan Rooney sinni meðal annars skólaakstri barnanna.
Í einu léttu atriði er Klay spurður hvort foreldrið sé frægara og svarar hiklaust að það sé faðir hans.
Rooney grínast einnig með fjölskyldulífið og spyr. „Af hverju eignaðist ég börn?“
Þættirnir sýna þó ekki aðeins húmorinn. Coleen brotnar niður í einu atriði og segir að mikill þrýstingur fylgi því að reyna að halda utan um fjölskyldu, vinnu og heimili.