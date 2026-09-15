Jackie Bachteler, þjálfari kvennaliðs Burnley, var hætt komin eftir að hafa fengið sýkingu í blóðið aðeins nokkrum vikum eftir að hún kom til félagsins.
Hin 37 ára gamla Bachteler flutti frá Bandaríkjunum til Englands í desember á síðasta ári en þremur vikum síðar veiktist hún skyndilega á æfingasvæði Burnley. Blóðþrýstingurinn hrundi, súrefnismettun varð mjög lág og hún var flutt í flýti á sjúkrahús.
„Satt best að segja hélt ég að ég myndi deyja. Ég fékk bara þessa tilfinningu í líkamann að þetta væri búið,“ segir Bachteler við BBC.
Eftir að hún greindist með blóðsýkingu dvaldi hún meðal annars á gjörgæslu. Ástandið varð svo alvarlegt að Bachteler missti tímabundið getuna til að ganga og þurfti að læra það upp á nýtt.
Bachteler sneri aftur til Burnley í sumar og tók þá við sem aðalþjálfari kvennaliðsins. Hún glímir þó enn við eftirköst veikindanna, meðal annars svima, mikla þreytu, minnistruflanir og fleira .
„Ég er komin svona 70 til 80 prósent til baka. Það er félaginu, læknunum hér og heilbrigðisstarfsfólki að þakka. En þetta var tæpt.“