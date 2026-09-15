Richarlison pirraður og birtir mynd á Instagram - „Af hverju?“

Richarlison virðist allt annað en sáttur við Roberto De Zerbi, stjóra Tottenham, eftir að Ítalinn ákvað að velja hann ekki í hópinn fyrir leikinn gegn Liverpool í deildabikarnum.
Brasilíumaðurinn er ekki í úrvalsdeildarhópi Tottenham en hefði mátt spila í deildabikarnum. De Zerbi ákvað hins vegar að horfa framhjá honum þar líka.
Tottenham hefur ekki skorað í fyrstu fjórum deildarleikjum tímabilsins, sem hefur aukið umræðuna um stöðu Richarlison, en hann var markahæsti leikmaður liðsins á síðasta tímabili með tólf mörk.
De Zerbi sagði að ekkert hefði breyst í hans áætlunum og að hann treysti þeim leikmönnum sem væru í hópnum.
Richarlison brást við ummælunum á samfélagsmiðlum. Hann svaraði færslu um málið með grátandi emoji og deildi síðar skjáskoti með orðinu. „Af hverju?“
Framherjinn hóf fyrsta deildarleik tímabilsins en var síðar sagt að hann mætti fara frá félaginu. Fyrirhuguð félagaskipti til Everton gengu ekki eftir og sömuleiðis ekkert úr áhuga Trabzonspor og Vasco da Gama.
De Zerbi lét svo hafa eftir sér: „Við töpuðum 3-0 gegn Brentford með Richarlison. Kannski gleymdirðu því.“