Paul Scholes hefur þetta að segja um ástandið hjá United - Hefur áhyggjur af þessari stöðu

Paul Scholes, fyrrverandi miðjumaður Manchester United, segist enn ekki sannfærður um að Senne Lammens sé framtíðarlausnin í marki félagsins.
Belginn, sem er 24 ára, gekk til liðs við United frá Royal Antwerp fyrir 18,1 milljón punda fyrir ári síðan og hefur síðan fest sig í sessi sem aðalmarkvörður liðsins.
Scholes telur þó of snemmt að fullyrða að Lammens sé markvörður í allra fremstu röð.
„Hvaða lið hefur unnið ensku úrvalsdeildina án þess að vera með heimsklassa markvörð?“ sagði Scholes í hlaðvarpinu The Good, The Bad and The Football.
„Lammens gæti orðið það, ég veit það ekki. Ég held að dómurinn sé enn ekki fallinn.“
Scholes benti á að öll meistaralið byggi á sterkum grunni aftast á vellinum og nefndi meðal annars Alisson hjá Liverpool, David Raya hjá Arsenal, auk Peter Schmeichel og Edwin van der Sar hjá United á sínum tíma.
Ummæli Scholes koma á erfiðum tíma fyrir United, sem hefur aðeins fengið fjögur stig úr fyrstu fjórum deildarleikjum tímabilsins. Tap gegn Fulham í næsta leik myndi þýða versta byrjun félagsins eftir fimm leiki í úrvalsdeild síðan tímabilið 2014-15.