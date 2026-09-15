Hafa samband
DV
433

Paul Scholes hefur þetta að segja um ástandið hjá United - Hefur áhyggjur af þessari stöðu

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 15. september 2026 11:30
Paul Scholes, fyrrum miðjumaður Manchester United

Paul Scholes, fyrrverandi miðjumaður Manchester United, segist enn ekki sannfærður um að Senne Lammens sé framtíðarlausnin í marki félagsins.

Belginn, sem er 24 ára, gekk til liðs við United frá Royal Antwerp fyrir 18,1 milljón punda fyrir ári síðan og hefur síðan fest sig í sessi sem aðalmarkvörður liðsins.

Scholes telur þó of snemmt að fullyrða að Lammens sé markvörður í allra fremstu röð.

„Hvaða lið hefur unnið ensku úrvalsdeildina án þess að vera með heimsklassa markvörð?“ sagði Scholes í hlaðvarpinu The Good, The Bad and The Football.

„Lammens gæti orðið það, ég veit það ekki. Ég held að dómurinn sé enn ekki fallinn.“

Scholes benti á að öll meistaralið byggi á sterkum grunni aftast á vellinum og nefndi meðal annars Alisson hjá Liverpool, David Raya hjá Arsenal, auk Peter Schmeichel og Edwin van der Sar hjá United á sínum tíma.

Ummæli Scholes koma á erfiðum tíma fyrir United, sem hefur aðeins fengið fjögur stig úr fyrstu fjórum deildarleikjum tímabilsins. Tap gegn Fulham í næsta leik myndi þýða versta byrjun félagsins eftir fimm leiki í úrvalsdeild síðan tímabilið 2014-15.

Fleiri fréttir