Hljóta dóm fyrir hrottalega árás í Kaupmannahöfn - Gengu í skrokk á manninum fyrir framan eiginkonu og barn

Sjö stuðningsmenn FC Kaupmannahafnar hafa verið dæmdir í fangelsi fyrir hrottalega árás á fulltrúa stuðningsmanna hjá erkifjendum þeirra í Bröndby fyrir utan heimili hans í úthverfi dönsku höfuðborgarinnar á síðasta ári.
Árasarmennirnir lömdu manninn, spörkuðu í hann og tröðkuðu á honum þar til hann missti meðvitund. Eiginkona hans og ellefu ára sonur urðu vitni að árásinni.
Fjórir mannanna voru dæmdir í sex mánaða óskilorðsbundið fangelsi og tveir í níu mánuði. Sá sjöundi fékk eins árs og tveggja mánaða dóm, meðal annars vegna þess að hann var einnig sakfelldur vörslu kókaíns.
Árásin átti sér stað í október á síðasta ári þegar maðurinn, sem er 42 ára gamall, kom heim eftir 3-3 jafntefli Bröndby og AGF. Árásarmennirnir flúðu í kjölfar þess að eiginkona hans hringdi á lögreglu.
Maðurinn kveðst enn glíma við afleiðingar árásarinnar, en hann hlaut meðal annars bólgur á heila. Segist hann þá hræddur við að fara úr húsi og hætti meðal annars starfsemi fyrirtækis síns, sem sérhæfir sig í pípulögnum, vegna þess.
Árásarmennirnir neituðu allir sök en var þó fundin næg ástæða til að dæma þá.