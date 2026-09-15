Bjarni Helga hefur fengið nóg af þessu - „Átta árum síðar erum við í raun engu nær“

Bjarni Helgason, íþróttablaðamaður á Morgunblaðinu, fer hörðum orðum um VAR-myndbandsdómgæsluna í pistli sínum í blaðinu í dag.
Tilefnið er sigurmark Erling Haaland fyrir Manchester City gegn Manchester United á Old Trafford um helgina. Markið stóð eftir langa VAR-skoðun en ensku dómarasamtökin viðurkenndu síðar að það hefði átt að vera dæmt af.
Bjarni bendir á að það hafi tekið dómarateymið þrjár mínútur að komast að niðurstöðu, sem reyndist síðan röng.
Hann rifjar upp að VAR hafi fyrst verið notað á heimsmeistaramótinu árið 2018 og þá hafi margir talið að tæknin myndi batna eftir því sem reynslan ykist.
„Átta árum síðar erum við í raun engu nær,“ skrifar Bjarni.
Hann segir VAR eiga betur heima í íþróttum á borð við amerískan fótbolta þar sem leikurinn stöðvast reglulega, en að slíkt passi illa við flæði knattspyrnunnar.
Að mati Bjarna hefur tilkoma VAR orðið til þess að dómarar ofhugsi ákvarðanir og telur hann að kerfið hafi ekki bætt leikinn.
„VAR hefur ekki gert fótboltann betri á neinn hátt og þess vegna er alveg eins gott að sleppa þessu,“ skrifar Bjarni.