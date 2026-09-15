Arsenal horfir óvænt til Liverpool

Arsenal fylgist með Rio Ngumoha, 18 ára gömlum kantmanni Liverpool, eftir því sem fram kemur á miðlinum Teamtalk.
Arsenal missti nokkra leikmenn úr sóknarlínu sinni í sumar og styrkti sig aðeins með Christos Tzolis, sem fer nokkuð vel af stað, en vill félagið bæta við sig á þessum enda vallarins.
Ngumoha hefur, þrátt fyrir ungan aldur, verið í aðalliði Liverpool í um eitt ár, án þess þó að fá mjög stórt hlutverk enn sem komið er.
Arsenal fylgist með stöðunni og ætlar að vera klárt ef leikmaðurinn hugsar sér til hreyfings.
Liverpool lítur þó á hann sem leikmann til framtíðar og vill helst framlengja samning hans, sem rennur út eftir tæp tvö ár.