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DV
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Wayne Rooney hefur fengið nóg eftir helgina - „Mér finnst þetta hræðilegt“

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 14. september 2026 12:00

Wayne Rooney lét VAR-dómgæsluna heyra það eftir sigurmark Erling Haaland gegn Manchester United í Manchester-slagnum.

Manchester City vann leikinn 1-0 en mark Haaland vakti mikla athygli. Enzo Fernandez var í rangstöðu í aðdraganda marksins og fór í einvígi við Lisandro Martinez um boltann. VAR komst þó að þeirri niðurstöðu að Fernandez hefði ekki haft nægileg áhrif á leikinn til að dæma rangstöðu.

Dómarasamtökin Pro Ref hafa síðar viðurkennt að ákvörðunin hafi verið röng og beðist afsökunar á mistökunum.

Rooney var harðorður þegar hann ræddi atvikið í Match of the Day.

„Ég er orðinn svo leiður á VAR. Mér finnst þetta hræðilegt,“ sagði Rooney.

„Það hefur tekið alla tilfinninguna úr leiknum og orkuna sem fylgir honum. Að sjá þetta ekki og átta sig ekki á því að Enzo Fernandez er rangstæður er óskiljanlegt.“

Joe Hart, fyrrverandi markvörður Manchester City, tók undir gagnrýnina og sagði augljóst að Fernandez hefði haft áhrif á Martinez með því að gera tilraun til að spila boltanum.

 

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