Víkingur tók annað skref í átt að titlinum

Það er tímaspursmál hvenær Víkingar verða krýndir Íslandsmeistarar annað árið í röð. Liðið vann þægilegan sigur á Keflavík í efri hluta Bestu deildar karla í kvöld.
Heimamenn voru 3-0 yfir í hálfleik í Fossvoginum. Mörkin gerðu Daníel Hafsteinsson, Róbert Orri Þorkelsson og Stígur Diljan Þórðarson.
Stígur var svo aftur á ferðinni snemma í seinni hálfleik og gekk endanlega frá leiknum áður en Muhamed Alghoul minnkaði muninn. Lokatölur 4-1.
Víkingur er með 9 stiga forskot á toppnum þegar fjórir leikir eru eftir. Keflavík er í sjötta og neðsta sæti efri hlutans og siglir lignan sjó.