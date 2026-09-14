Var fullur og dópaður þegar hann keyrði á annan bíl um helgina

Daniel Maldini, leikmaður Cagliari, er sagður hafa fallið á lyfjaprófi eftir bílslysið sem hann lenti í í Mílanó um helgina. Er hann sagður hafa verið fullur og undir áhrifum fíkniefna.
Corriere della Sera greinir frá þessu en niðurstöðurnar eiga þó enn eftir að fá endanlega staðfestingu með frekari eiturefnaprófum.
Áður hafði komið fram að Maldini hefði einnig fallið á áfengismælingu. Mælingar sýndu 0,91 mg/l í fyrra prófi og 0,89 mg/l í því síðara, sem er nær tvöfalt yfir leyfilegum mörkum. Ökuréttindi hans voru í kjölfarið afturkölluð.
Maldini ók Porsche Carrera 4 þegar slysið varð seint á laugardagskvöld. Samkvæmt ítölskum fjölmiðlum virðist hann ekki hafa veitt öðrum bíl forgang og lenti á Volkswagen Golf, sem hafnaði síðan á kyrrstæðum bíl.
Sex manns voru í bílunum tveimur en enginn slasaðist alvarlega. Maldini hafði fyrr um kvöldið skorað sigurmark Cagliari gegn Atalanta í Serie A.