Tvö ensk félög á eftir undrabarni - Tilboði hafnað í sumar

Tottenham og Newcastle fylgjst grannt með Arthur Dias, 19 ára gömlum varnarmanni Athletico Paranaense.
Tottenham reyndi að kaupa Brasilíumanninn í sumar en Athletico hafnaði um 18 milljóna punda tilboði félagsins. Nú hefur áhuginn aukist enn frekar eftir að Dias var valinn í brasilíska A-landsliðið í fyrsta sinn.
Dias hefur þegar leikið yfir 50 leiki með aðalliði Athletico þrátt fyrir ungan aldur og er talinn eitt mesta efni Brasilíu, sér í lagi þegar kemur að varnarleik.
Newcastle fylgist sem fyrr segir einnig með Dias en Athletico reynir nú að framlengja samning hans, sem gildir til ársins 2028.