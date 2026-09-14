Þetta er upphæðin sem Liverpool þarf að greiða til Barcelona vilji þeir kaupa

Liverpool er með kauprétt á Ronald Araujo, miðverði Barcelona, og getur gert lánssamning hans við félagið að varanlegum félagaskiptum.
Samkvæmt Fabrizio Romano er kauprétturinn upp á 55 milljónir evra, sem samsvarar um 47 milljónum punda.
Araujo, sem er 27 ára landsliðsmaður Úrúgvæ, kom til Liverpool á láni frá Barcelona og enska félagið hefur því möguleika á að tryggja sér þjónustu hans til frambúðar.
Miðvörðurinn hefur um árabil verið lykilmaður hjá Barcelona þegar hann hefur verið heill heilsu og er þekktur fyrir kraft, hraða og styrk í varnarleiknum.
Liverpool þarf þó ekki að taka ákvörðun strax og getur fylgst með frammistöðu Araujo áður en ákveðið verður hvort kauprétturinn verði virkjaður.
Verði það gert myndi félagið greiða Barcelona 55 milljónir evra fyrir Úrúgvæann.