Þekktur maður gaf skít í Andra Má á veitingastað í Manchester í gær - „What an asshole“

Andri Már Eggertsson, betur þekktur sem Nablinn, rakst á knattspyrnumanninn Alejandro Garnacho, leikmann Aston Villa, á veitingastað í Manchester í gær.
Andri var þar staddur í góðra vina hópi en með í för voru meðal annars Auðunn Blöndal, Hafþór Júlíus Björnsson, Egill Einarsson, Hjörvar Hafliðason og Hjálmar Örn Jóhannesson.
Samkvæmt myndbandi sem Egill Einarsson, betur þekktur sem Gillz, birti á Instagram reyndi Andri að fá mynd af sér með Garnacho þegar hópurinn rakst á hann á veitingastaðnum.
Garnacho tók hins vegar ekki undir þá beiðni og varð því ekkert af myndatökunni.
Atvikið virðist þó hafa verið tekið með léttum húmor innan hópsins og birti Egill myndband af samskiptunum á samfélagsmiðlum.
Garnacho hefur verið eitt þekktasta unga nafnið í enska boltanum undanfarin ár og því skiljanlegt að hann veki athygli þegar hann sést á ferðinni í Manchester.
Andri og félagar hans voru í borginni saman og miðað við myndbandið virðist stemmingin hafa verið góð þrátt fyrir að draumamyndin með argentínska vængmanninum hafi ekki orðið að veruleika.