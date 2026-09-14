Starf Carrick engan veginn í hættu

Manchester United hefur áfram fullt traust á Michael Carrick þrátt fyrir slaka byrjun liðsins á tímabilinu. Fabrizio Romano greinir frá.
United hefur aðeins fengið fjögur stig úr fyrstu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og tapaði 1-0 gegn Manchester City í gær þrátt fyrir að vera manni fleiri frá því um miðjan fyrri hálfleik.
„Manchester United er enn sannfært um að framtíðin verði björt undir stjórn Michael Carrick. Félagið hefur fullt traust á honum,“ segir Romano.
Forráðamenn United telja jafnframt að Carrick hafi ekki fengið allar þær styrkingar sem hann þurfti á leikmannamarkaðnum í sumar.
Félagið vildi bæta við vinstri bakverði en fann ekki rétta leikmanninn og ákvað að bíða frekar en að kaupa hvern sem er.
Carrick sjálfur er sagður sannfærður um að liðið muni rétta úr kútnum á næstu vikum og mánuðum.