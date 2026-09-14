Stal senunni með klæðaburðinum - Búin að sættast við kærastann eftir að hann daðraði við aðra konu

Virginia Fonseca, kærasta Vinicius Junior, stal senunni þegar hún mætti með þessari stjörnu Real Madrid á spænska kappaksturinn í Formúlu 1.
Hin brasilíska Fonseca, sem er sjónvarpskona og áhrifavaldur, var glæsileg þegar hún mætti með knattspyrnumanninum og vakti klæðnaður hennar athygli. Þau virtust hin ánægðustu saman ef marka má erlend götublöð.
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Fonseca og Vinicius hafa verið saman frá síðasta sumri en samband þeirra komst í fréttirnar í október þegar upp komst að kappinn hafði daðrað við aðra konu í einkaskilaboðum.
Vinicius baðst í kjölfarið opinberlega afsökunar og viðurkenndi að hafa brugðist Fonseca.
Parið ákvað að halda sambandinu áfram og virðist allt í góðu þeirra á milli.