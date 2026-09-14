Sonur Maldini á sjúkrahúsi - Lenti í bílslysi nokkrum klukkutímum eftir sigurmark

Daniel Maldini, leikmaður Cagliari og sonur ítölsku goðsagnarinnar Paolo Maldini, var fluttur á sjúkrahús eftir bílslys snemma á sunnudagsmorgun.
Maldini hafði aðeins nokkrum klukkustundum áður skorað sigurmark Cagliari úr vítaspyrnu í 2-1 sigri á Atalanta í Serie A.
Slysið varð um klukkan 05:15 þegar Maldini ók Porsche Carrera-bifreið sinni. Tveir bílar komu við sögu og sex manns voru í slysinu.
Samkvæmt ítölskum fjölmiðlum sluppu allir með minniháttar meiðsli. Þrír sjúkrabílar og læknabíll voru sendir á vettvang og fimm manns voru fluttir á sjúkrahús, þar á meðal Maldini.
Maldini, sem er 24 ára, er á láni hjá Cagliari frá Atalanta og hefur byrjað tímabilið vel. Hann hefur skorað tvö mörk í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum.
Hann hefur áður leikið með AC Milan, Monza og Lazio og á einnig sex landsleiki að baki fyrir Ítalíu.