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Sonur Maldini á sjúkrahúsi - Lenti í bílslysi nokkrum klukkutímum eftir sigurmark

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 14. september 2026 12:30
Daniel Maldini, Getty Images

Daniel Maldini, leikmaður Cagliari og sonur ítölsku goðsagnarinnar Paolo Maldini, var fluttur á sjúkrahús eftir bílslys snemma á sunnudagsmorgun.

Maldini hafði aðeins nokkrum klukkustundum áður skorað sigurmark Cagliari úr vítaspyrnu í 2-1 sigri á Atalanta í Serie A.

Slysið varð um klukkan 05:15 þegar Maldini ók Porsche Carrera-bifreið sinni. Tveir bílar komu við sögu og sex manns voru í slysinu.

Samkvæmt ítölskum fjölmiðlum sluppu allir með minniháttar meiðsli. Þrír sjúkrabílar og læknabíll voru sendir á vettvang og fimm manns voru fluttir á sjúkrahús, þar á meðal Maldini.

Maldini, sem er 24 ára, er á láni hjá Cagliari frá Atalanta og hefur byrjað tímabilið vel. Hann hefur skorað tvö mörk í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum.

Hann hefur áður leikið með AC Milan, Monza og Lazio og á einnig sex landsleiki að baki fyrir Ítalíu.

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