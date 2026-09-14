Sögusagnir um Höskuld og Val verða háværari

Sögusagnir um að Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, sé á leið til Vals að loknu tímabilinu hafa orðið sífellt háværari síðustu daga.
Höskuldur hefur verið orðaður við Hlíðarendafélagið síðustu vikur, en Halldór Árnason tekur við þjálfun Vals eftir tímabilið. Halldór þekkir Höskuld afar vel eftir að hafa þjálfað hann hjá Breiðabliki á árunum 2020-2025.
Á föstudagskvöld barst Fótbolta.net hins vegar ábending um að Höskuldur myndi leika með Val á næstu leiktíð. Málið var rætt í Útvarpsþættinum Fótbolti.net á laugardag.
„Nú er það orðið enn háværara,“ sagði Elvar Geir Magnússon og Valur Gunnarsson bætti við að nánast hefði verið talað um félagaskiptin sem frágengin í hálfleik bikarúrslitaleiksins á föstudag.
Höskuldur er uppalinn hjá Breiðabliki og verður 32 ára síðar í þessum mánuði. Hann er samningsbundinn Kópavogsfélaginu út tímabilið 2027.