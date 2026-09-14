Segir hugsanlegt að Lampard hafi ekki það sem til þarf

Julien Laurens, blaðamaður hjá BBC, efast um að Frank Lampard sé nógu góður stjóri fyrir ensku úrvalsdeildina eftir erfiða byrjun Coventry.
Coventry vann B-deildina með yfirburðum á síðasta tímabili en hefur tapað fyrstu fjórum leikjum sínum í úrvalsdeildinni án þess að skora mark.
„Ég veit ekki hvort Frank Lampard sé nógu góður fyrir úrvalsdeildina. Miðað við það sem ég hef séð gæti hann verið mjög góður stjóri í B-deildinni en einfaldlega ekki tilbúinn í næsta skref,“ sagði Laurens.
Coventry eyddi töluverðum fjárhæðum í sumar en hefur farið mun verr af stað en hinir nýliðarnir, Hull og Ipswich.
„Þetta er gríðarlega mikilvægt tímabil fyrir Lampard. Gengi hans í úrvalsdeildinni hefur ekki verið nógu gott hingað til, fyrir utan fyrsta tímabilið hjá Chelsea.“
Lampard hefur áður stýrt Chelsea og Everton í ensku úrvalsdeildinni.