Ratcliffe í felum á Old Trafford - Fór aðra leið til að forðast mótmælin

Sir Jim Ratcliffe, meðeigandi Manchester United, fór óvenjulega leið inn á Old Trafford fyrir Manchester-slaginn gegn City á sunnudag.
Ratcliffe fer yfirleitt inn um Stretford End-göngin líkt og margir aðrir gestir félagsins, en að þessu sinni kom hann inn um norðvesturhluta Sir Alex Ferguson-stúkunnar.
Þetta gerðist á sama tíma og hundruð stuðningsmanna United mótmæltu eignarhaldi félagsins og beindu reiði sinni bæði að Ratcliffe og Glazer-fjölskyldunni.
Samkvæmt sjónarvotti mætti Ratcliffe um 50 mínútum fyrir leik í bíl með bílstjóra. Öryggishindranir voru lækkaðar svo bíllinn gæti ekið inn á svæðið áður en Ratcliffe fór inn um bakdyr.
Stuðningsmenn höfðu safnast saman skammt frá vellinum og sungu gegn eigendum félagsins. Þá var einnig dreginn upp borði fyrir leik þar sem stóð: „The way you treat us is a disgrace.“
Avram Glazer var einnig á Old Trafford en hann hafði ekki sést þar á leik síðan í ágúst á síðasta ári.
Manchester United vildi ekki tjá sig um ferðir eigenda félagsins.