Myndin ekki fyrir viðkvæma: Lamdi andstæðing svo hann missti sjö tennur - „Þetta var mjög óhugnanlegt“

Hollenskur knattspyrnumaður missti sjö tennur eftir að aðstoðarþjálfari andstæðinganna kýldi hann í andlitið í miklum slagsmálum um helgina.
Atvikið átti sér stað í leik IJsselmeervogels og GVVV í hollensku utandeildunum. Mikill hiti hafði verið í leiknum áður en allt sauð upp úr þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik.
Jhon van Beukering, aðstoðarþjálfari GVVV, er sakaður um að hafa kýlt Quiermo Dumay, 25 ára varnarmann IJsselmeervogels, svo fast að hann lá alblóðugur eftir. Sjö tennur brotnuðu og sauma þurfti fimm spor í Dumay.
„Hann kýldi hann eins og götubardagamaður. Þetta var mjög óhugnanlegt,“ sagði Willem Leushuis, stjóri IJsselmeervogels.
Lögregla þurfti að grípa inn í og Dumay var fluttur á sjúkrahús. Hann ætlar að kæra málið til lögreglu og segir að það geti tekið allt að ár að gera að fullu við tennurnar.
GVVV rak í kjölfarið bæði Jhon van Beukering og bróður hans Dennis, sem var aðalþjálfari liðsins. Forráðamenn félagsins segja málið mun alvarlegra en Van Beukering hefur sjálfur gefið í skyn og líta á atvikið sem alvarlega líkamsárás.
Leikurinn var stöðvaður og málið er á borði hollenska knattspyrnusambandsins.