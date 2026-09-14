Margir Íslendingar á einu máli eftir gærdaginn - „Þoli þá ekki“

Frammistaða Manchester United í grannaslagnum gegn Manchester City í gær þótti ekki sérlega merkileg og stóðu tveir leikmenn upp úr, eða kannski hitt þó heldur, í þeim efnum.
City vann leikinn 0-1 með marki Erling Braut Haaland, sem margir eru reyndar á því að hefði ekki átt að fá að standa, þó svo að United hafi verið manni fleiri stærstan hluta leiks.
Bakverðir United, Patrick Dorgu og Diogo Dalot, þóttu komast einstaklega illa frá leiknum og umræða um þá var áberandi á meðal íslenskra stuðningsmanna liðsins á samfélagsmiðlum eftir leik.
„Að Dorgu og Dalot séu bakverðir hjá Manchester United,“ skrifaði Auðunn Blöndal, stuðningsmaður United, sem var jafnframt staddur á leiknum.
Guðmundur Hilmarsson, blaðamaðurinn þrautreyndi á Morgunblaðinu, er ekki þekktur fyrir að liggja á skoðunum sínum þegar snýr að uppáhaldsliðum hans, United og FH. „Þoli þá ekki. Hauskúpa á báða í dag,“ skrifaði Guðmundur.
Hlaðvarpsstjarnan Sigurður Gísli Bond lét sitt ekki eftir liggja og lét stór orð falla. „Ætli Patrick Dorgu sé ekki slakasti leikmaður sögunnar?“ spurði hann.
Annar úr hlaðvarpsheimum, Gunnar Hilmar Kristinsson, yfirleitt kallaður Bomban eins og samnefnt hlaðvarp, er einnig búinn að fá nóg af Dorgu og Dalot en tók fleiri leikmenn United fyrir sömuleiðis.
„Dalot og Dorgu hörmung! Dorgu bara kann ekki að hugsa á seinasta þriðjungi! Bruno alveg skelfilegur líka í þessum leik og svo er hægt að gera nokkur tiktok með Harry með sumar ákvarðanir! Cunha hvað er hann að gera fremstur gmg!“