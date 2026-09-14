Liverpool bætist við í kapphlaupið

Liverpool hefur bæst í baráttuna um Manu Kone, miðjumann Roma. Daily Star segir frá.
Miðillinn heldur því fram að Liverpool hafi þegar spurst fyrir um þennan 25 ára gamla Frakka og gæti gert atlögu að honum í janúarglugganum. Félagið seldi Curtis Jones í sumar en sótti ekki leikmann til að fylla skarðið með beinum hætti.
Chelsea hefur einnig lengi haft augastað á Kone. Félagið leitar enn að miðjumanni eftir 125 milljóna punda sölu Enzo Fernandez til Manchester City.
Roma vill hins vegar helst ekki missa Kone, sem er lykilmaður, og því gæti hann kostað sitt.