Leikmaður Arsenal áfram sterklega orðaður við Real Madrid

Enn er fjallað um það að Martin Zubimendi gæti yfirgefið Arsenal í janúar og að Real Madrid sýni spænska miðjumanninum mikinn áhuga.
Zubimendi gekk til liðs við Arsenal fyrir rúmu ári en hefur fallið aftar í goggunarröðina hjá Mikel Arteta síðan og til að mynda ekki byrjað leik á þessu tímabili.
Real Madrid og Chelsea höfðu bæði samband við Arsenal vegna Zubimendi í sumar en ekkert varð af félagaskiptum. Spænskir miðlar ganga nú svo langt að halda því fram að samkomulag um komu hans til Real Madrid í janúar sé þegar í höfn.
Hvort sem fótur er fyrir því eða ekki er talið líklegt að Zubimendi þrýsti á skipti í janúarglugganum eða næsta sumar ef staða hans á Emirates breytist ekki.