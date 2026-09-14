Hefur jafnað sig eftir að skiptin til Chelsea duttu upp fyrir

Lamine Camara, miðjumaður Monaco, segist hafa snúið blaðinu við eftir að fyrirhuguð félagaskipti hans til Chelsea runnu út í sandinn á lokadegi félagaskiptagluggans.
Chelsea og Monaco höfðu munnlega náð samkomulagi um kaupverð upp á 47 milljónir punda en franska félagið hætti skyndilega við á síðustu stundu.
„Það var möguleiki á að ég færi. Þetta gekk ekki í gegn á síðustu stundu og það er hluti af fótboltanum. Ég er búinn að snúa blaðinu við og einbeiti mér að tímabilinu,“ sagði Camara.
Chelsea var sagt afar ósátt við framgöngu Monaco og taldi félagið hafa dregið sig út úr samkomulagi eftir að hafa staðfest það skriflega.
Camara hafði þegar farið í læknisskoðun hjá Chelsea, sem leitaði að miðjumanni eftir að Enzo Fernandez fór til Manchester City.
Talið er að afstaða Monaco hafi einnig tengst fyrirhuguðum félagaskiptum Folarin Balogun til Everton, en þau gengu sömuleiðis ekki eftir.
Camara, sem er 22 ára landsliðsmaður Senegal, hefur leikið sex leiki með Monaco á tímabilinu og skorað eitt mark.
„Kannski koma önnur tækifæri síðar. En nú einbeiti ég mér að Monaco,“ sagði hann.