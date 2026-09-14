Gunnar Freyr fær sviðsljósið eftir öll lætin í Árbænum í gær - Netverjar láta í sér heyra

Gunnar Freyr Róbertsson, dómari leiks HK og Fylkis, var mikið í sviðsljósinu eftir dramatískan undanúrslitaleik liðanna í Lengjudeildinni. Netverjar hafa látið í sér heyra.
Fylkir tryggði sér sæti í úrslitaleik um sæti í Bestu deildinni en HK-ingar voru afar ósáttir við nokkur atriði undir lok leiksins.
Mest var rætt um atvik seint í framlengingunni þegar HK taldi sig eiga að fá vítaspyrnu en ekkert var dæmt. Þá vakti aðdragandi marks Guðmundar Tyrfingssonar einnig mikla athygli.
HK vildi víti á 112 mínútu en fengu ekki pic.twitter.com/lZ2wv5Yy3Q
— Livey (@liveysport) September 14, 2026
Dominic Radic taldi að brotið hefði verið á sér af Aroni Snæ Guðbjörnssyni áður en Fylkir komst yfir. Ekkert var dæmt og í kjölfarið brást Radic illa við, gaf Aroni olnbogaskot og fékk beint rautt spjald.
Það varð svo allt vitlaust í framlengingunni en þá skoraði Guðmundur Tyrfingsson jöfnunarmarkið en í aðdragandanum braut Dominik Radic af sér og fékk rautt spjald að lokum frá Gunnari Frey, dómara leiksins. pic.twitter.com/FjHJUptxtS
— Livey (@liveysport) September 13, 2026
Mikið uppnám varð í kjölfarið og báðir varamannabekkirnir létu vel í sér heyra.
Leikur Njarðvíkur og Þróttar fór af stað í fluggír en eftir rétt rúmar 90 sekúndur komst Oumar Diouck í gegnum vörn gestanna en Þórhallur Ísak í marki Þróttar virtist brjóta á honum, en Gunnar Freyr lét flautuna vera. Hvað finnst ykkur? pic.twitter.com/b9yGCn5Ulw
— Livey (@liveysport) September 9, 2026
Leikurinn var almennt mjög harður og þrjú rauð spjöld fóru á loft undir lokin. Aron Snær fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt áður en Aron Kristófer Lárusson var einnig rekinn af velli í blálokin.
Gunnar Freyr hefur verið mikið í umræðunni í þessum undanúrslitum, en hann komst einnig í fréttirnar eftir umdeilt atvik í fyrri leik Njarðvíkur og Þróttar.
Fylkir hafði 3-2 forskot úr fyrri leiknum og vann einvígið að lokum. Liðið mætir Þrótti í úrslitaleik á Laugardalsvelli þann 19. september.
Leikurinn var í járnum fram á síðustu sekúndu en undir lok leiksins fékk Aron Kristófer Lárusson rautt spjald og stuttu síðar flautaði Gunnar Freyr leikinn af. Fylkismenn mæta á Laugardalsvöll á laugardag. Til hamingju Fylkir pic.twitter.com/oDq7RhZa5d
— Livey (@liveysport) September 13, 2026