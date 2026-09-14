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Gunnar Freyr fær sviðsljósið eftir öll lætin í Árbænum í gær - Netverjar láta í sér heyra

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Mánudaginn 14. september 2026 15:30

Gunnar Freyr Róbertsson, dómari leiks HK og Fylkis, var mikið í sviðsljósinu eftir dramatískan undanúrslitaleik liðanna í Lengjudeildinni. Netverjar hafa látið í sér heyra.

Fylkir tryggði sér sæti í úrslitaleik um sæti í Bestu deildinni en HK-ingar voru afar ósáttir við nokkur atriði undir lok leiksins.

Mest var rætt um atvik seint í framlengingunni þegar HK taldi sig eiga að fá vítaspyrnu en ekkert var dæmt. Þá vakti aðdragandi marks Guðmundar Tyrfingssonar einnig mikla athygli.

Dominic Radic taldi að brotið hefði verið á sér af Aroni Snæ Guðbjörnssyni áður en Fylkir komst yfir. Ekkert var dæmt og í kjölfarið brást Radic illa við, gaf Aroni olnbogaskot og fékk beint rautt spjald.

Mikið uppnám varð í kjölfarið og báðir varamannabekkirnir létu vel í sér heyra.

Leikurinn var almennt mjög harður og þrjú rauð spjöld fóru á loft undir lokin. Aron Snær fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt áður en Aron Kristófer Lárusson var einnig rekinn af velli í blálokin.

Gunnar Freyr hefur verið mikið í umræðunni í þessum undanúrslitum, en hann komst einnig í fréttirnar eftir umdeilt atvik í fyrri leik Njarðvíkur og Þróttar.

Fylkir hafði 3-2 forskot úr fyrri leiknum og vann einvígið að lokum. Liðið mætir Þrótti í úrslitaleik á Laugardalsvelli þann 19. september.

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