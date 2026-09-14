Goðsögn fallin frá - Elskaður af stuðningsmönnum

Ludek Miklosko, fyrrverandi markvörður West Ham og QPR, er látinn 64 ára að aldri eftir baráttu við krabbamein.
Miklosko greindist með krabbamein árið 2021 en ákvað að hætta meðferð í desember 2024. Skömmu síðar mætti hann á leik West Ham gegn Liverpool þar sem stuðningsmenn klöppuðu honum lof í lófa.
Tékkinn lék tæplega 400 leiki fyrir West Ham á árunum 1990 til 1998 og var í miklu uppáhaldi á meðal stuðningsmanna. Hann sneri síðar aftur til félagsins sem markmannsþjálfari.
„Pabbi elskaði einfaldlega West Ham og sérstaklega að heyra nafnið sitt sungið hátt og skýrt á hverjum leik,“ segir Martin Miklosko, sonur hans.
Miklosko er meðal annars minnst fyrir frábæra frammistöðu gegn Manchester United í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar árið 1995. West Ham gerði þá 1-1 jafntefli og kom í veg fyrir að United yrði meistari, en Blackburn vann titilinn það ár.
Miklosko lék einnig 57 deildarleiki fyrir QPR áður en hann lagði hanskana á hilluna árið 2001. Hann lék alls 42 landsleiki fyrir Tékkóslóvakíu og síðar Tékkland.