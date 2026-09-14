Gat ekkert hjá Arsenal en slær nú í gegn - „Gæti spilað fyrir Real Madrid“

Gennaro Gattuso, þjálfari Lazio, hefur mikla trú á Nuno Tavares og segir portúgalska bakvörðinn hafa hæfileika til að spila með Real Madrid.
Tavares, sem er 26 ára, gekk til liðs við Arsenal frá Benfica árið 2021 fyrir átta milljónir punda en náði sér aldrei almennilega á strik í Lundúnum.
Hann fór síðar á lán til Marseille, Nottingham Forest og Lazio áður en ítalska félagið keypti hann endanlega.
Gattuso telur að Tavares hafi alla burði til að spila á hæsta stigi.
„Ég hef alltaf sagt að Tavares sé nógu góður fyrir Real Madrid. Hann hefur allt sem þarf. Hann er fljótur og getur notað bæði hægri og vinstri fót,“ sagði Gattuso.
„Hann veit að hann hefur hæfileika og með sína eiginleika hefði hann getað spilað í tíu eða tólf ár hjá Real Madrid. Það þarf bara að fá hann til að skilja það.“
Ferill Tavares hjá Arsenal gekk brösuglega og hann átti í erfiðu sambandi við Mikel Arteta. Hann gagnrýndi síðar félagið opinberlega og sagðist hafa farið til Marseille til að fá að spila reglulega í sinni réttu stöðu.