Gareth Southgate tekur að sér nýtt starf

Gareth Southgate, fyrrverandi landsliðsþjálfari Englands, er að fara af stað með nýtt hlaðvarp sem mun fjalla sérstaklega um knattspyrnustjóra.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum mun þátturinn bera nafnið „The Dugout“ og verður hann framleiddur í samstarfi Southgate og viðskiptafélaga hans Jimmy Worrall.
BBC-maðurinn Mark Chapman og fyrrverandi enski landsliðsmaðurinn Conor Coady eru sagðir verða þáttastjórnendur, en ekki liggur fyrir hvort Southgate sjálfur verði fastur gestur.
Southgate hefur ekki tekið við þjálfarastarfi síðan hann hætti með enska landsliðið árið 2024. Hann stýrði Englandi meðal annars í tvo úrslitaleiki á Evrópumóti.
Fyrr á þessu ári kom Southgate einnig að hlaðvarpinu „The Football Boardroom“.
Hann hefur áður sagt að hann sé ekki virkur í leit að nýju þjálfarastarfi og njóti þess að sinna öðrum verkefnum, þar á meðal bókaskrifum, viðskiptum og verkefnum tengdum leiðtogafræðum.