Gæti unnið með Liverpool ef félagið tekur slaginn við United

Liverpool er sagt skoða það að reyna við Alejandro Balde hjá Barceola.
Hinn 22 ára gamli Balde var orðaður við brottför frá Barcelona í sumar en varð að endingu áfram. Manchester United hefur fylgst með honum að undanförnu og nú er Liverpool einnig sagt sýna honum áhuga fyrir janúargluggann.
Liverpool vill auka samkeppnina við Milos Kerkez, sem hefur ekki byrjað tímabilið eins vel og vonast var eftir. Balde hefur sjálfur fengið takmarkaðan spilatíma hjá Barcelona og gæti þrýst brottför í janúar.
Erlendir miðlar telja jafnvel að það gæti unnið með Liverpool að samskipti félagsins við Börsunga eru góð. Til að mynda er leikmaður síðarnefnda liðsins, Ronald Araujo, á láni á Anfield sem stendur.