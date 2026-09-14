Forráðamenn Tottenham þegar farnir að horfa í kringum sig eftir hörmulega byrjun

Tottenham hefur augastað á Igor Matanovic, framherja Freiburg, fyrir félagaskiptagluggann í janúar, samkvæmt því sem fram kemur í Teamtalk.
Þessi 23 ára gamli Króati hefur byrjað tímabilið af miklum krafti í Þýskalandi og skorað sex mörk og lagt upp tvö í fyrstu sex leikjum sínum.
Tottenham eyddi gríðarlegum fjárhæðum í sumar en hefur ekki unnið leik það sem af er tímabili og heldur ekki skorað mark.
Freiburg er sagt verðmeta Matanovic á um 30 milljónir punda sem stendur en sú upphæð gæti hækkað ef hann heldur áfram að raða inn mörkum.