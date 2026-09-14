Fær ekki verkefni um næstu helgi eftir mistökin - Oliver þó ekki í kælingu

Matt Donohue, sem var VAR-dómari í Manchester-slagnum um helgina, fær ekki verkefni í næstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar eftir umdeilda ákvörðun í leiknum.
City vann United 1-0 með marki Erling Braut Haaland en markið var fyrst dæmt af vegna rangstöðu áður en VAR sneri ákvörðuninni við.
Pro Ref, sem hefur yfirumsjón með dómgæslu í enska atvinnumannaboltanum, hefur síðar viðurkennt að mistök hafi verið gerð. Enzo Fernandez var í rangstöðu og reyndi að skalla boltann áður en hann barst til Haaland en VAR taldi hann ekki hafa haft nægileg áhrif á leikinn.
„VAR áttaði sig ekki á líklegum áhrifum staðsetningar hans og hefði átt að mæla með því að dómarinn skoðaði atvikið sjálfur,“ sagði í yfirlýsingu Pro Ref, sem hefur beðið United afsökunar.
Sem fyrr segir fær Donohue ekki leik um helgina en Michael Oliver, sem dæmdi leikinn, hefur hins vegar verið settur á leik Bournemouth og Liverpool.