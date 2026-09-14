Enskir miðlar fjalla um Hafþór Júlíus og heimsókn hans á Old Trafford í gær

Hafþór Júlíus Björnsson, kraftakappi og leikari, hitti Erling Haaland eftir Manchester-slaginn á sunnudag og mynd af þeim saman hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.
Fjallað er um þetta í enskum blöðum í dag.
Hafþór, sem er 206 sentímetrar á hæð og varð heimsfrægur fyrir hlutverk sitt sem „Fjallið“ í Game of Thrones, birti myndina með textanum: „Hitti annan víking.“
Það sem vakti þó mesta athygli stuðningsmanna var hversu smávaxinn Haaland virtist við hlið Hafþórs. Norski framherjinn er sjálfur um 195 sentímetrar á hæð og telst því enginn smámaður.
Ummælin létu ekki á sér standa og grínuðust margir með að Hafþór hefði látið Haaland líta út eins og skólakrakki.
Haaland hafði fyrr um daginn skorað eina mark leiksins þegar Manchester City vann Manchester United 1-0 á Old Trafford.
Markið var þó umdeilt þar sem Enzo Fernandez virtist hafa áhrif á leikinn úr rangstöðu í aðdragandanum.
Hafþór var staddur á Old Trafford og birti einnig myndband þaðan fyrr um daginn.