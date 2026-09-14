Engin ákvörðun verið tekin um Van Dijk - Arftakinn þegar hjá Liverpool?

Liverpool hefur enn ekki tekið ákvörðun um hvort Virgil van Dijk verði boðinn nýr samningur en núverandi samningur hans rennur út næsta sumar.
Þessi 35 ára gamli Hollendingur er enn fyrirliði og lykilmaður Liverpool en félagið hefur undanfarin ár undirbúið sig undir brotthvarf hans ef marka má Football Insdier.
Liverpool hefur fengið ungu miðverðina Jeremy Jacquet og Giovanni Leoni til félagsins og er talið að þeir gætu fyllt skarð Van Dijk.
Van Dijk hefur verið hjá Liverpool frá árinu 2018 og verið lykilmaður í gegnum afar farsælan kafla hjá félaginu.