Einn sá besti urðar yfir Bruno eftir helgina - „Aumkunarvert“

Alan Shearer hefur gagnrýnt Bruno Fernandes harðlega fyrir þátt hans í rauða spjaldinu sem Phil Foden fékk í Manchester-slagnum um helgina.
Foden var rekinn af velli á 23. mínútu eftir að hafa sparkað í átt að Bruno, en Shearer telur að fyrirliði Manchester United hafi einnig átt að fá rautt spjald.
„Mér fannst hvernig Bruno Fernandes fór niður vera aumkunarvert. Hann hjálpaði til við að koma Foden af velli,“ sagði Shearer í hlaðvarpinu The Rest Is Football.
Hann bætti við að Bruno hefði sjálfur sparkað í Foden áður en City-maðurinn brást við.
„Ef Foden bregst við eins og Bruno gerði þá fá þeir báðir rautt. Fyrir mér er þetta annaðhvort rautt á báða eða hvorugan.“
Gabby Agbonlahor gekk enn lengra og kallaði Bruno svindlara vegna atviksins.
Deilurnar urðu enn meiri síðar í leiknum þegar sigurmark Erling Haaland var dæmt gilt. Pro Ref viðurkenndi síðar að mistök hefðu verið gerð í þeirri ákvörðun og bað Manchester United afsökunar.