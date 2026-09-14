Bayern fylgist með stöðu mála hjá Wirtz á Anfield

Bayern München fylgist grannt með stöðu Florian Wirtz hjá Liverpool og gæti reynt að sækja þýska landsliðsmanninn ef tækifæri gefst.
Þetta kemur fram hjá TeamTalk, en Wirtz, sem er 23 ára, hefur lengi verið hátt skrifaður hjá þýska stórveldinu.
Wirtz gekk til liðs við Liverpool frá Bayer Leverkusen og miklar væntingar hafa verið gerðar til hans á Anfield. Bayern hefur hins vegar ekki misst áhugann og er sagt fylgjast náið með þróun mála hjá leikmanninum.
Þjóðverjinn sló í gegn hjá Leverkusen og varð einn eftirsóttasti sóknarmiðjumaður Evrópu áður en hann fór til Englands.
Ekki er talið að Liverpool hafi neinn áhuga á að losa sig við Wirtz eins og staðan er núna, en Bayern mun vera tilbúið að bregðast við fari staða hans hjá enska félaginu að breytast.