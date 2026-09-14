Arsenal krefst svara

Arsenal hefur kvartað til ensku dómarasamtakanna vegna vítaspyrnu sem var dæmd í leik liðsins við Sunderland um helgina.
Ezri Konsa var dæmdur brotlegur fyrir að halda í Dan Ballard innan vítateigs. John Brooks dæmdi víti og VAR staðfesti ákvörðunina en Arsenal vill nú fá skýringar á því hvernig komist var að þeirri niðurstöðu.
Mikel Arteta, stjóri Arsenal, var afar ósáttur eftir leik.
„Þetta er ekki ásættanlegt á þessu stigi. Ég horfði á atvikið tuttugu sinnum og get ekki skilið hvernig hægt er að dæma víti,“ sagði hann.
„Svona ákvörðun getur breytt tímabilsinu og kostað þig titilinn. Það má ekki gerast þegar við leggjum svona mikið í þetta.“
Margir sparkspekingar eru á því að vítaspyrnudómurinn hafi verið rangur og jafnvel að Ballard hafi frekar brotið á Konsa.