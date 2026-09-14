Amorim fær mikið lof á Ítalíu - Leikstílinn heillar þá sem fjalla um deildina

Ruben Amorim hefur farið vel af stað sem þjálfari AC Milan og er enn ósigraður eftir fyrstu fjóra deildarleiki sína með félagið.
Milan hefur unnið tvo leiki og gert tvö jafntefli í Serie A og situr í fimmta sæti deildarinnar. Liðið gerði síðast 2-2 jafntefli við Lazio eftir að hafa lent 2-0 undir í fyrri hálfleik.
Ítalskir fjölmiðlar hafa nú lagt mat á fyrstu vikur Portúgalans við stjórnvölinn.
Corriere dello Sport hrósar leikstíl Milan og telur liðið hafa sýnt að það geti stjórnað leikjum og tekið yfir frumkvæðið.
Corriere della Sera er hins vegar varfærnara og telur að Amorim þurfi að festa betur í sessi bæði byrjunarlið sitt og taktíska nálgun. Blaðið segir verkefnið spennandi en telur of margar tilraunir hafa verið gerðar á fyrstu vikunum.
Gazzetta dello Sport bendir jafnframt á að skiptingar Amorim hafi oft breytt leikjum Milan til hins betra, en spyr hvort það bendi jafnframt til þess að byrjunarlið hans hafi ekki alltaf verið rétt valið.
Milan undirbýr sig nú fyrir fyrsta leik sinn í Evrópudeildinni gegn Benfica.