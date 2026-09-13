Yfirlýsing frá ensku úrvalsdeildinni vegna marks Haaland í gær

Mikil umræða hefur skapast um sigurmark Erling Haaland í 1-0 sigri Manchester City gegn Manchester United í borgarslagnum.
Haaland skoraði eina mark leiksins á 60. mínútu en markið var fyrst dæmt af vegna rangstöðu. VAR fór hins vegar yfir atvikið og niðurstaðan var að Haaland hefði verið réttstæður.
Enzo Fernandez var hins vegar í rangstöðu inni í teignum og virtist trufla Lisandro Martinez þegar boltinn kom fyrir markið.
Enska úrvalsdeildin sendi frá sér skýringu eftir atvikið.
„VAR fór yfir ákvörðun dómarans um rangstöðu og komst að þeirri niðurstöðu að Haaland hefði verið réttstæður. VAR taldi einnig að Fernandez hefði ekki leikið boltanum þrátt fyrir að vera í rangstöðu,“ sagði í yfirlýsingu deildarinnar.
Gary Neville var ósammála niðurstöðunni og taldi að Fernandez hefði greinilega haft áhrif á möguleika Martinez á að spila boltanum.
„Þegar þeir skoða þetta aftur munu þeir átta sig á að þeir höfðu rangt fyrir sér,“ sagði Neville.
Mark Haaland tryggði City þrjú stig og fjórða sigur liðsins í jafnmörgum deildarleikjum. United situr hins vegar í 13. sæti með fjögur stig.