Virtur dómari tjáir sig um vítið sem Arsenal fékk á sig um helgina

Mark Halsey, fyrrverandi dómari í ensku úrvalsdeildinni, telur að Sunderland hafi fengið ranglega dæmda vítaspyrnu í 2-0 tapi liðsins gegn Arsenal.
Atvikið kom í síðari hálfleik þegar Ezri Konsa og Dan Ballard áttust við inni í teignum eftir langt innkast. Dómarinn John Brooks taldi Konsa hafa brotið á Ballard og benti á punktinn.
Halsey er hins vegar ósammála.
„Að mínu mati fremur Ballard fyrsta brotið. Hann heldur í handlegg Konsa, togar hann til og þeir enda báðir í jörðinni,“ sagði Halsey.
Hann telur að VAR hefði átt að grípa inn í og biðja Brooks um að skoða atvikið aftur.
Vítaspyrnan reyndist þó ekki skipta sköpum. David Raya varði spyrnu Enzo Le Fee og skömmu síðar bætti Arsenal við marki.
Undir lok leiksins fékk Arsenal síðan vítaspyrnu eftir brot Reinildo Mandava á Bukayo Saka. Halsey taldi þá ákvörðun rétta en var ósammála því að Reinildo fengi annað gult spjald og þar með rautt.
„Vítaspyrnan var nægileg refsing,“ sagði Halsey.