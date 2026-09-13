Þekktar lesbíur eiga von á barni saman

Fyrrverandi landsliðskonan Rachel Daly og unnusta hennar Sarah Mayling hafa tilkynnt að þær eigi von á barni.
Parið greindi frá tíðindunum á Instagram með skilaboðunum: „Baby Daly March 2027.“
Daly og Mayling léku saman með Aston Villa frá árinu 2022 þar til Mayling fór til Leicester á láni í janúar. Hún gekk síðan endanlega til liðs við Leicester í sumar.
Tilkynningin kemur tæpum tveimur árum eftir að þær trúlofuðust í nóvember 2024.
Fjöldi þekktra leikmanna og fyrrverandi landsliðskvenna óskaði þeim til hamingju á samfélagsmiðlum.
Alex Scott, Jill Scott, Millie Bright, Alisha Lehmann og Alessia Russo voru meðal þeirra sem sendu parinu kveðjur.
Daly og Mayling eru því á leið inn í nýjan kafla í lífinu og er barnið væntanlegt í mars á næsta ári.