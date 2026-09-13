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DV
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Þekktar lesbíur eiga von á barni saman

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 14. september 2026 09:00

Fyrrverandi landsliðskonan Rachel Daly og unnusta hennar Sarah Mayling hafa tilkynnt að þær eigi von á barni.

Parið greindi frá tíðindunum á Instagram með skilaboðunum: „Baby Daly March 2027.“

Daly og Mayling léku saman með Aston Villa frá árinu 2022 þar til Mayling fór til Leicester á láni í janúar. Hún gekk síðan endanlega til liðs við Leicester í sumar.

Tilkynningin kemur tæpum tveimur árum eftir að þær trúlofuðust í nóvember 2024.

Fjöldi þekktra leikmanna og fyrrverandi landsliðskvenna óskaði þeim til hamingju á samfélagsmiðlum.

Alex Scott, Jill Scott, Millie Bright, Alisha Lehmann og Alessia Russo voru meðal þeirra sem sendu parinu kveðjur.

Daly og Mayling eru því á leið inn í nýjan kafla í lífinu og er barnið væntanlegt í mars á næsta ári.

 

 

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