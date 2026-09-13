Segir fréttirnar úr umdeildri ævisögu kjaftæði - Sakaður um að reykja og drekka í vinnunni

Andy Carroll, fyrrverandi landsliðsmaður Englands, heldur því fram í nýrri sjálfsævisögu sinni að Wayne Rooney hafi reykt sígarettur og drukkið bjór á meðan enska landsliðið var saman í verkefnum undir stjórn Fabio Capello.
Carroll segir í bókinni Owning It að Rooney hafi stundum kallað leikmenn inn á hótelherbergi sitt á daginn. Þar hafi verið bjór, vín og sígarettur og smám saman hafi fleiri leikmenn safnast saman.
„Enginn varð fullur. Þetta var bara leið Wazza til að brjóta upp einhæfnina,“ skrifar Carroll og lýsir Rooney jafnframt sem einum af „góðu gæjunum“ og afar fyndnum.
Atvikin eiga samkvæmt Carroll að hafa átt sér stað í kringum 2010 og 2011, þegar Capello stýrði enska landsliðinu.
Rooney hafnar frásögninni alfarið. „Andy veit að við vorum aldrei mikið saman félagslega. Ég rakst einu sinni á hann fyrir tilviljun í fríi, en það er nánast allt,“ sagði Rooney.
„Hvað þessa sögu um að ég hafi verið að drekka í landsliðsverkefni varðar þá er hún algjör uppspuni. Ég veit ekki hvaðan þetta kemur.“
Carroll segir einnig frá mikilli skiptingu innan enska landsliðshópsins á þessum tíma. Leikmenn frá félögum í norðurhluta Englands hafi setið saman á meðan leikmenn frá suðrinu mynduðu annan hóp.
Hann segir suma leikmenn varla hafa talað saman og jafnvel verið tregir til að gefa hvor öðrum boltann á æfingum.
Carroll rifjar einnig upp strangt stjórnarfar Capello. Í eitt skipti hafi Ítalinn tekið símann af honum og kastað honum í bringuna fyrir að vera í honum fyrir fund, þrátt fyrir að Carroll hafi mætt 15 mínútum of snemma.
Bók Carroll kemur út síðar í september